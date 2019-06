Stavba v Lánské oboře vyšla na 300 milionů, případ šetří policie

Přes čtyři kilometry opěrných zdí, sedm a půl kilometrů zpevněných cest. Největší středoevropská obora hlásí dokončení zpevnění břehů nádrže Klíčava. Stavební práce v Lánské oboře začaly v roce 2015 a byly rozdělené na dvě etapy. V obou dvou případech je vyhrála firma Energie.



Projekt za skoro 300 milionů korun má zabránit erozi půdy a usychání stromů v okolí nádrže. Nutnost zpevnit břehy vycházela prý z požadavků České inspekce životního prostředí.



V souvislosti se zakázkou na stavbu policie zadržela při razii v roce 2017 tři lidi. Obvinění čelí jak šéf obory Miloš Balák, tak firma Energie stavební a báňská. Podle kriminalistů zakázka byla předražená o desítky milionů a připravená pro jednu firmu.



“Odmítám jakékoliv nařčení z manipulace a předražení. S policií jsem hovořil prakticky dvakrát, poprvé když přišla se svým brutálním zásahem, podruhé letos,“ prohlásil Balák.



Kauze dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze. To už dřív uvedlo, že do konce vyšetřování nemůže nic komentovat. Baláka dosadil do funkce hradní kancléř Vratislav Mynář. “Veškeré zakázky v Lesní správě Lány jsou v souladu se zákonem,“ sdělil Mynář.



Kancléř se Baláka opakovaně zastal. Kvůli kauze Lány měl podle webu Českého rozhlasu dokonce lobbovat u ministrů spravedlnosti. Mynář to odmítá.