Stavby dál zdražují, Češi se zbavují domů. Ekonomové radí, co dělat

Stavba vysněného domu pana Klímy z jižních Čech se po třech letech konečně blížila do finále. Jenže přišla vlna zdražování stavebního materiálu. "Nemáme fasádu, nemáme ploty, není na terény. Zdražování nám trošku udělalo čáru přes rozpočet," přiznal reportérovi TV Nova.

Lidé rekonstruovali a stavěli během pandemie jako o život. Prodejci tak tvrdí, že mají sklady prázdné a výrobci prý stále nevyrábějí naplno. Pokud se něco objeví, je to dvakrát dražší než před pár měsíci.

"Na jedné straně se výrazně zvýšila poptávka, a to globálně, na straně druhé vypadly některé výrobní kapacity klíčových stavebních materiálů," vysvětlil ekonom Marek David.

Nejvíce zdražilo především železo, dřevo a izolanty. Navíc se na materiál čeká mnohdy i několik měsíců. Hypotéka, kterou si lidé vzali, tak často nestačí. Snu o vlastním bydlení se musí vzdát.

"Stavba se samozřejmě postupem času neplánovaně prodražovala. Cena narostla zhruba tak o dvacet procent," svěřil se pan Klíma.

"Teď je potřeba sednout si nad rozpočet a říct si, co je nezbytné a co lze odložit na později," doporučil ekonom. "Rada číslo jedna je jít se poradit se svým bankéřem, dojít do banky a řešit to s ní, protože banka nemá obvykle motivaci, aby člověk nesplácel, takže se s ním může domluvit na překlenovacím úvěru, na vyšší hypotéce," poradil další z odborníků Dominik Stroukal.

Ekonom Štěpán Křeček připojil varování. "Určitě není dobré se stáhnout do kouta, neřešit situaci. Ona se totiž sama nevyřeší a pakliže banka není informována v průběhu čerpání úvěru, tak je to velký problém," sdělil.

Ekonomové radí v krajním případě stavbu prodat a hypotéku splatit. S neustálým růstem cen nemovitostí navíc lze na prodeji i vydělat. Podle odborníků můžou hypotéky ještě dál zdražovat, situace se tak následujících několik měsíců rozhodně nezlepší.

