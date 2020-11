Silnice u Mezna se proměnila v oraniště! Lidem komplikuje život

Obyvatelé Mezna mají podmínky, které by jim mohli závidět cyklokrosaři nebo motokrosoví závodníci. Brněnská stavební firma OHL ŽS v okolí modernizuje železniční trať a přitom po sobě zanechává nepořádek. Po dešti se na příjezdové cestě do vesnice drží nánosy bahna.

"Když by to bylo dva dny nebo týden, tak by to šlo. Ale když máte auto špinavé měsíc v kuse, tak už je to neúnosné," postěžoval si redakci TN.cz jeden z obyvatel Mezna.

"Já bych si troufnul říci, že třeba na téhle komunikaci bylo 10 centimetrů bahna. Jen tento týden jsem urgoval vedení stavby asi pětkrát. Vždycky řekli, že uklízejí, což je teda pravda, ale stále nedostatečně," popsal situaci starosta Roman Šimek.

Naštvaní jsou všichni místní řidiči. Pokud by je ve znečištěné vozidle zastavila policie, můžou se dostat ve správním řízení pokutu až 2000 korun.

Podle zákona o silničním provozu by taková situace neměla vůbec nastat, na silnici se totiž nesmí pohybovat silně znečištěná vozidla. "Pokud fyzická nebo právnická osoba způsobí znečištění pozemní komunikace – dálnice, silnicie, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, tak je tam pokuta až do 300 000 korun," potvrzuje dopravní expert Roman Budský.

Vedení stavební firmy OHL ŽS se ke stížnostem obyvatel Mezna vyjádřit nechtělo. Mluvčí společnosti Jana Matulajová okomentovala pouze úklidové práce: "Byly instalovány dopravní značky se snížením rychlosti a označením výjezdu ze stavby. Komunikace se čistí neustále v průběhu realizace stavby, ale situace se bohužel mění v závislosti na počasí a intenzitě provozu v místě výjezdu."

Po silnici už sice nyní jezdí čistící vozy, pro místní řidiče je ale stále nebezpečné i navrstvené bahno na krajnicích. Stavba koridoru přitom totiž potrvá až do roku 2022.