Stavební povolení vyřídil za 3 dny, ale čeká na něj měsíc kvůli České poště

Žádat české úřady o vydání stavebního povolení je často na dlouhé lokte. Náš čtenář Jiří měl neuvěřitelné štěstí, vydali mu ho během tří dnů, a to i ve shonu před vánočními svátky. Stále ho ale nemá, viníkem je však Česká pošta.

"Vím, že se ČR dlouhodobě řadí k jedněm z nejhorších zemí, co se týče složitosti zařízení stavebního povolení, nicméně já mám s úřady a čekacími lhůtami zcela odlišnou zkušenost," napsal nám čtenář Jiří. 16. prosince si na stavební úřad v Kolíně podával zkompletované podklady pro udělení stavebního povolení pro dřevostavbu a 19. prosince už měl hotovo. "Celý proces tedy stavebnímu úřadu zabral tři dny," radoval se pan Jiří. Pomohlo mu i to, že veškeré podklady měl v pořádku, strávil nad nimi také půl druhého měsíce.

"Vtipné bylo, že jsem se o tom dozvěděl až náhodou, protože jsem včera volal s jedním dotazem na stavební úřad. Ani mě nenapadlo se jich ptát, zda už náhodou nemají hotovo. O to větší překvapení mě čekalo, když mi jejich referent sdělil, že už to pro mě mají připravené a že mi 19. prosince posílali poštou vyrozumění," vypráví s údivem čtenář.

Vyrozumění os Stavebního úřadu mu ale vinou České pošty nepřišlo dodnes. Pokud by sám nekontaktoval stavební úřad, o tom, že už může začít stavět, by se jen tak nedozvěděl a zbytečně by čekal možná dlouhé týdny.