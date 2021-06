Stavební zákon má zatočit s černými stavbami. Svaz obcí: Nic se nezmění

Podle ministerstva pro místní rozvoj vzniká kvůli dlouhému procesu povolování staveb, nízkým pokutám a vysoké šanci na dodatečné povolení asi 10 procent staveb nelegálně. Od nového stavebního zákona si slibuje přísnější postup proti černým stavbám.



Chce na to jít dvěma způsoby. Za prvé, odstranění nelegálních staveb bude platit stát, který na to má více peněz než obce. "Po několika zbouraných stavbách, kterým chybí příslušné povolení, si investoři stavění na černo rychle rozmyslí. Důraz na likvidaci bude kladen zejména u staveb, které poruší veřejný zájem. Odstranění stavby bude nařízeno také v případě, že se stavebník významně odchýlí od získaného stavebního povolení," uvedlo ministerstvo.



Druhým způsobem je omezení možnosti dodatečného povolení stavby po jejím dokončení. "Černá stavba získá dodatečné povolení pouze v případě, že stavebník jednal v dobré víře. Zabrání se tak dodatečnému povolování staveb, které byly vědomě postaveny v rozporu se zákonem," objasnilo ministerstvo.



"Obce nemají kapacity na to, aby si na hříšníky došláply a zajistily nákladnou a časově náročnou likvidaci černých staveb. Jediným řešením je převod povinností na stát, který odstranění stavby zajistí. Černé stavby vznikají i kvůli dlouhému vyřizování stavebního povolení. Nový stavební zákon tento proces maximálně urychlí a stavět se bude do roka. Stavebníci tak nebudou mít důvod, proč úřady obcházet," řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).



Výkonná ředitelka SMO Radka Vladyková ale říká, že to není tak jednoduché. "Nic se nezlepší, ani nezrychlí. Pokud to ministerstvo, které doteď bylo metodickým a gestčním ministerstvem v oblasti stavebního práva, doteď nedokázalo nikam posunout, tak je naivní představa, že se to lusknutím prstem a novým paragrafem změní," vysvětlila.

Vladyková předpokládá, že velké černé stavby bude pravděpodobně velmi složité odstranit i podle nové právní úpravy. "Tito vlastníci, kteří od počátku nechtějí respektovat zákon, budou využívat všech ustanovení, která jim umožní zdržování, soudy a tak dále. Je naivní si myslet, že právní úprava nahradí slušné chování. Nespatřujeme v tom, že dojde k žádnému významnému zrychlení odstranění černých staveb," dodala.



Stavební zákon schválili poslanci na konci května, nyní se jím bude zabývat Senát. Hlasovali pro něj poslanci ANO, SPD a tři sociální demokraté. Předpokládá se, že senátoři vrátí zákon k přepracování.



