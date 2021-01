Stěhování do Bílého domu předcházel velký úklid. Na Bidena tam čeká vzkaz

K předávání prezidentské moci patří i stěhování z a do Bílého domu. Donald Trump ho opustil už v 8 hodin ráno tamního času. Joe Biden se tam ještě ve středu večer chystá. Ale přípravy na nastěhování začaly už několik týdnů před inaugurací.

Stěhování v Bílém domě je speciální disciplína. Stovka zaměstnanců na něj má jen několik hodin. Donald Trump sídlo amerických prezidentů opustil v osm ráno místního času. A Joe Biden má dorazit před čtvrtou odpoledne, tedy před desátou večer našeho času.

Stěhování nové hlavy státu do Bílého domu obvykle předchází malování, úklid a výměna koberců. Joe Biden se ale rozhodl, že Bílý dům bude potřeba vyčistit pečlivěji a požadoval kompletní desinfekci.

Souvisí to hlavně s nákazou koronavirem, která se v posledních měsících rozšířila mezi některé obyvatele prezidentského sídla, včetně samotného Donalda Trumpa.

"Bude vše vyčištěno, vydezinfikováno. Budou například vyměněny matrace v prezidentské posteli, tak aby se nový prezident nastěhoval do opravdu čistého a útulného Bílého domu. To je něco, co se děje při každé změně hlavního obyvatele Bílého domu," vysvětluje politolog Jakub Lepš.

Takhle pečlivý úklid Bílý dům ještě nezažil. Za náklady spojené s vyklizením Bílého domu zaplatí Spojené státy v přepočtu asi 11 milionů korun. Prezidentské sídlo zažije i mnoho dalších změn. Jednou z nich je i uspořádání ložnic prezidenta a první dámy.

"Donald Trump se svojí manželkou Melanií v Bílém domě obývali různé ložnice. Dle zpráv, Joe Biden a jeho manželka Jill Bidenová budou sdílet v Bílém domě jednu společnou ložnici," prozradil Lepš.

Ačkoli Trumpovo předávání moci nástupci nebylo ani zdaleka tradiční, jednu tradici přece jen dodržel. V Bílém domě nechal pro svého nástupce Joea Bidena vzkaz. Stejně tak zanechala v Bílém domě pár slov pro svoji nástupkyni i bývalá první dáma Melania.

Stěhování v minulosti provázely i pikantní skandály. Členové týmu Billa Clintona například za sebou před dvaceti lety zanechali doslova spoušť. Kromě jiného odstřihli telefonní linky nebo zalepily dveře nábytku.