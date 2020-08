Stejná práce, různé platy? Tomu je konec, rozhodl Nejvyšší soud

Řidiči z Olomouce došla trpělivost před čtyřmi roky. Tehdy zjistil, že má na výplatní pásce 18 080 kč a jeho kolega z Prahy na stejné pozici o tři tisíce víc. I výkonovou složku mzdy měl o tři stovky nižší.

Názory dotazovaných lidí se různí. Zatímco někteří souhlasí, aby zaměstnanci měli za stejnou práci stejný plat, jiným jeho různá výše nevadí. Argumentují zejména různými životními náklady v různých městech v Česku. "Pražský nájem je asi trošku někde jinde, než když budete bydlet třeba v Plzni nebo ve Zlíně," řekla jedna z dotazovaných.

"Rozhodnutí potvrzuje v podstatě ustanovení paragrafu 110 zákoníku práce, který říká, že za stejnou práci náleží všem zaměstnancům stejná mzda," tvrdí advokát Zdeněk Joukl. Podle rozsudku nesmí brát Česká pošta při určování odměny v úvahu životní náklady v daném regionu.

Ty jsou přitom velmi odlišné. Například mezi Prahou a Olomouckým krajem je rozdíl v nákladech na bydlení bezmála 3000 korun. Firma ale právě na tohle upozorňuje a dál trvá na tom, že systém odměňování je podle pravidel a je spravedlivý.

"Pokud by lidé v celé České republice měli stejnou mzdu, tak samozřejmě například v Praze by ta reálná hodnota té mzdy vzhledem k vyšším nákladům byla nižší než ve zbytku republiky," prohlásil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

"Aktuálně v mzdových podmínkách jednotlivých regionů existují rozdíly, všechny je transparentně uvádíme. V regionech je mzda odvozena od specifik pracovního trhu," popsala mluvčí sítě obchodů Lidl Iveta Barabášová.

"Výše našich mezd se neodvíjí od lokalit, ve kterých působíme. Všeobecně máme mzdy nastaveny jednotně," přiblížila Lutfia Volfová, mluvčí Globusu. Podle odborníků může mít tento přelomový rozsudek dopad na řadu firem.

"V případě, že budou podány další stovky, možná tisíce žalob na zaměstnavatele, tak soudy nižších stupňů by měly rozhodovat stejně, to znamená přiznávat zaměstnancům tyto nároky," řekl Joukl.

Pokud by firma s 10 tisíci zaměstnanci přiznala každému 3000 za poslední 3 roky, musela by vyplatit miliardu. Proti rozsudku Nejvyššího soudu neexistuje opravný prostředek. České poště zbývá jediná možnost, a to je ústavní stížnost.