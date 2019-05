Stejný obal, jiná kvalita? Vláda kývla na pokutu až 50 milionů!

Za porušení novinky v novele zákona o potravinách by podle návrhu ministerstva zemědělství měla hrozit pokuta až 50 milionů korun. Novela by měla také zvětšit pravomoci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) či rozšířit možnost označit potravinu za českou. Návrh nyní zamíří do Sněmovny.



Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že stát také předloží novelu zákona, kterou by zakázal prodej veškerého zboží nabízeného v různých zemích v různé kvalitě a ve stejném obalu.

Až padesátimilionovou pokutu za tzv. dvojí kvalitu potravin budou platit obchodníci, nikoliv nadnárodní výrobci, uvedl dnes ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet SZPI. Podle toho, v jaké podobě projde předloha Sněmovnou, se určí přechodné období na přeznačení výrobků, řekl Toman. Dodal, že nemá obavy z postihu od Evropské komise za zavedení přísnějších pravidel, než schválil Evropský parlament.



Návrh novely dále zmírňuje přísnost definice české potraviny. Tu do zákona prosadil exministr Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Dosavadní znění nezohledňovalo fakt, že některé složky nelze z objektivních důvodů na území České republiky získat. Přesto výroba z těchto složek je v rámci ČR tradiční a rozšířená. Týká se to zejména čokoládových bonbonů a čokolády, čaje, kávy, kávoviny nebo rýžových extrudovaných a pufovaných výrobků," uvádí důvodová zpráva k návrhu.



U masa naopak návrh novely zpřísňuje možnost označování za produkt český jen na případy, kdy je poražené zvíře narozené a odchované v ČR.



Zaměstnanci SZPI budou moci podle novely zastírat při kontrolních nákupech svou totožnost. Teď to při běžném kontrolním nákupu dělají podle zákona o kontrole. Podle ministerstva je nezbytné změnu zajistit, aby měli inspektoři chráněné osobní údaje a aby kontroly nebyly mařeny.



"Důkazy získané při kontrole inspektorem jednajícím se zastřenou totožností budou plně využitelné v navazujícím řízení, které vede SZPI jako příslušný orgán pro toto řízení. Skutečnost, že inspektor jednal se zastřenou totožností, bude utajena po nezbytnou dobu, aby došlo k naplnění účelu kontroly - z hlediska kontrolované osoby je tato okolnost naprosto nepodstatná," uvedl úřad.



Novela dává možnost Státní veterinární správě kontrolovat výrobky z hmyzu, který už vládou schválená novela veterinárního zákona zařadila mezi hospodářská zvířata. Řeší také nové značení tabákových výrobků.

