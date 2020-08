Štěně měl zabít a hodit do popelnice. Policie navrhla muže obžalovat

Čtyřiatřicetiletého muže vyšetřovatelé z týrání zvířat obvinili ve druhé polovině července. Čin samotný je ovšem ještě o několik měsíců starší a podle kriminalistů navíc velmi brutální.

"Začátkem března měl muž v jednom z olomouckých bytů poté, co jeho družka odešla do práce, usmrtit pětiměsíční štěně mopse a následně ho, i s jeho věcmi, vhodit do kontejneru před domem," přiblížila případ policejní mluvčí Irena Urbánková.

Tam pohozené tělíčko později objevila právě panička psa a vše ohlásila na policii. "Na základě provedené veterinární pitvy a výsledků znaleckého posudku se ukázalo, že útok na štěně byl veden zvlášť surovým a trýznivým způsobem," doplnila Urbánková.

Pokud obžaloba opravdu padne a bude následovat i odsuzující verdikt u soudu, může obviněný tyran strávit za mřížemi až tři roky.