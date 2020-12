Štěpánka (6) trpí od narození vážnými chorobami. Pomáhají jí Dobří andělé

Zvětšené mozkové komory a zvětšená hlavička nebyly pro rodinu jedinou ránou. Ukázalo se, že na Štěpánku čekají další diagnózy a nikdy už nebude v pořádku.

"Jí se k tomu ještě přidala hypotonie, což znamená, že je taková hadrová panenka. Pak se k tomu přidala silná epilepsie, hypermobilita kloubů. Má i poruchu příjmu potravy, protože nekouše a nepolyká tak, jak by měla," řekla maminka Štěpánky Lucie Pospíšilová.

"Člověk to ihned nevstřebá. V tu chvíli neví, co všechno se na něj valí, co může očekávat, ale narodí se vám dítě, tak věříte v to nejlepší," dodal tatínek Bohuslav Pospíšil.

Štěpánka bere velké množství léků. Sníst zvládne sama pouze jogurt a v šesti letech stále nosí plenky. Bez pomoci se ani neučeše nebo si nevyčistí zuby. Do péče se zapojuje i starší, osmiletá sestřička.

"Pomáhám s ní hodně, že třeba s ní cvičím a třeba si s ní hodně hraju. Je s ní velká zábava," prozradila Štěpánčina sestra Eliška.





S léčbou dlouhodobě pomáhají Dobří andělé. Díky příspěvkům rodina mohla pořídit speciální přístroj, který pomocí elektrických impulzů probouzí svaly ve tvářích. Díky tomu Štěpánka začala trochu mluvit.

"My jsme strašně vděční za dobré duše Dobrých andělů Víme, že nám každý měsíc přijde určitá částka, která nás zbavuje takového toho stresu, co bude," děkovala maminka.





