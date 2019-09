Steva měla nechat manželka ubít k smrti! Tělo našli po 17 letech v lese

Slovenské policii se podařilo objasnit 17 let starou vraždu, v pátek zveřejnila detaily celého případu. Muže měla kvůli majetku nechat brutálně zabít jeho manželka. Tělo pak skončilo zakopané v lese.

V prosinci roku 2002 se ztratil Němec Steve, který žil se svou manželkou ve slovenské Banské Bystrici. V manželství panovaly neshody. Ty se zřejmě žena rozhodla vyřešit drastickým způsobem.



Vraždu začala podle policie plánovat několik dní před Vánoci roku 2002. "Muže měla napřed omámit léky v nápoji. Následně měli přijít vykonavatelé vraždy, do domu se dostali pootevřenými dveřmi. Steva měli zbít a svázat plachtami, naložit do kufru auta a odvézt do lesa," popsala slovenská policie.



Steve se po cestě probral a ve snaze zachránit si život vykopl zadní sedadla auta. Muži ho ale měli opět zbít tak, že omdlel. V lese ho pak měli dále mlátit, až dokud se nepřestal hýbat. Jeden z mužů jej prý bodl i do krku.



Nakonec Steva zřejmě pomocí větví v lese zakopali. Použité auto měli omýt a zapálit. V roce 2003 se podle policejní verze opět vrátili do lesa a tělo přemístili jinam. Tam bylo letos v květnu objeveno a kriminalistický expert následně potvrdil Stevovu totožnost.



Trojice skončila ve vazbě. "Vyšetřovatel národní kriminální agentury obvinil z vraždy Katarínu (42), Marka (40) a Herberta (38), kterým v případě dokázání viny hrozí trest odnětí svobody na 12 až 15 roků, případně výjimečný trest," doplnila policie.