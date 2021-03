Stihne se návrat dětí do škol? Testy pro školáky pořád nejsou vyřešené

V neděli měla končit třítýdenní celostátní uzávěra, vláda ale rozhodla o jejím prodloužení. Děti by se nakonec mohly začít vracet do škol až ve druhé polovině dubna. Podmínkou je ale dostatek kvalitních testů. Jejich nákup dostala na starost Správa státních hmotných rezerv, která má od vlády seznam doporučených antigenních testů. Všechny jsou ale na bázi výtěru z nosu.

Původně ministerstvo zdravotnictví po Správě státních hmotných rezerv (SSHR) chtělo, aby si sama zjišťovala citlivost testů. To se nelíbilo premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a nesouhlasil ani s množstvím distributorů testů. Těch bylo původně asi 500.



"Bohužel ministerstvo zdravotnictví komplikuje ten nákup a já nechápu proč. A stěžuje i pozici Státním hmotným rezervám, protože samozřejmě tím, že je tam teď tolik distributorů, tak tam bude větší konkurence a můžeme vyloženě soutěžit jenom na cenu," řekl Babiš.



"Dostali jsme zadání, které je dáno usnesením vlády. Vychází z testů, které mají zatím udělenou výjimku. Seznam, ze kterého budou moci SSHR čerpat, jsme jim předali a bude to tedy na nich," řekl k tomu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek.



Nakonec ale ministerstvo od podmínky upustilo. A skladu hmotných rezerv poslalo nové požadavky na tendr.



"My jsme obdrželi mail v pátek někdy v podvečerních hodinách a našim cílem bylo velice rychle na tu zakázku zareagovat. Ministerstvo zdravotnictví zvolilo testy, které jsou určeny pro testování z nosu. Dostali jsme seznam 48 testů. Zběžně jsem se díval a je tam jedna česká firma," řekl šéf rezerv Pavel Švagr.



Všechny jsou na principu výtěru z nosních dírek. Nejsou tam ani kloktací, ani lízátkové nebo testy ze slin. Některé z nich v minulosti nezávisle testoval Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd, který uvedl, že jsou mezi nimi až stonásobné rozdíly v citlivosti.



"Už dlouho mluvíme o tom, že je potřeba pro školy používat testy citlivější. Právě proto, že děti mají menší virovou nálož. A proto jsme doporučovali, aby se právě pro školy používaly testy PCR," uvedla viroložka Ruth Tachezy.



PCR testy jsou kvalitnější, ovšem také dražší. A vyrábí se i varianty neinvazivní, které preferuje většina učitelů i dětí. "Já bych měl strach, že můžu dítěti nějakým způsobem ublížit, že mu zarazím ten nástroj moc do nosu nebo naopak nedostatečně," řekl ředitel jedné plzeňské základní školy Zbyněk Rubáš.



"Nejjednodušší možnou cestou, kterou bych zvolil a byla by nejlepší, jsou samozřejmě plivací testy," dodal.



Termín podání nabídek do tendru je úterní poledne. "Je to poměrně krátká lhůta, ale vycházíme opravdu z toho, co je po nás požadováno," řekl Švagr.



Na základě požadavku ministerstva školství musí vysoutěžená firma dodat 1,5 milionu testů do konce měsíce, zbytek pak do 12. dubna.

