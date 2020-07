Štiková, Koller a další do toho praštili. Svatby si po krizi užívají i celebrity

Protikoronavirová opatření udělala čáru přes rozpočet stovkám párů toužících po svatbě. Od začátku léta už je ale možné brát se bez jakýchkoliv omezení a s veselkami se opět roztrhl pytel. Po hlavě se do vdávání a ženění vrhly i známé osobnosti. Které si řekly své ano?

Svatební byznys od začátku léta jenom kvete. Snad s výjimkou Moravskoslezského kraje, kde se od pátku zpřísnila řada protiepidemických opatření, se mohou Češi brát bez jakýchkoliv omezení. Po krizových měsících do toho konečně praštily i některé tváře ze světa showbyznysu.

Životní sen se v sobotu splnil Monice Štikové, slavné mámě Ornelly Koktové a mladší Charlotte Štikové. Po třech letech vztahu se dočkala, se svým o 24 let mladším hokejistou Petrem Biniasem už je ve svazku manželském. Na veselku na pražské Staroměstské radnici dorazili její rodiče, vlastní děti ji ale dávno zavrhly a nechaly si ujít i tuhle důležitou událost.

"Napořád. Miluju tě," rozplývala se na instagramovém profilu Monika, jež si nechala změnit i příjmení na Binias. Líbánky strávili v pětihvězdičkovém hotelu na Malé Straně, jinak spolu žijí v Německu.

Už na začátku července se v tichosti oženil frontman kapely Lucie David Koller. Ve svých 59 letech měl už třetí svatbu a nevěstu lovil také mezi mladšími. Zpěvákovou ženou se stala Anna Dolejská, které je 33 let. Loni v listopadu už mu porodila syna Davida.

Veselka se odehrála i v rodině slavného youtubera Jirky Krále. Minulé úterý se z jeho sestry Katky Králové stala Kvapilíková. Vzala si dlouholetého partnera Tomáše, se kterým už má téměř ročního syna Filipa.

"Manželství jsem dřív považovala za něco zbytečného. Až s Tomem jsem si uvědomila, že to není jen papír. Že je to krásný moment, kdy společně s našimi nejbližšími oslavíme to, že jsme se našli, zamilovali a chceme spojit naše dvě rodiny, abychom tvořili tu vlastní," rozplývala se Katka, která téměř s půl milionem sledujících patří mezi instagramové hvězdy.

Stejný termín pro svatbu jako Štiková zvolil útočník fotbalové reprezentace Patrik Schick. A jak se na fotbalistu sluší, přítelkyni Hanku Běhounkovou si vzal v sobotu za manželku na luxusně vyzdobeném zámečku.

Další hvězdné veselky jsou možná za dveřmi. Už pár dní se spekuluje o zásnubách Aleny Šeredové s italským miliardářem, s nímž má dvouměsíční dceru, nebo Lucie Šafářové s Tomášem Plekancem.