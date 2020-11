Stinná stránka návratu dětí do škol. Rodiče přijdou o nárok na ošetřovné

Ve středu 18. listopadu se do škol vrací žáci prvních a druhých tříd základních škol, děti z tzv. malotřídek, žáci speciálních škol a škol při zdravotnických zařízeních. To má ale i svou stinnou stránku. Jejich rodiče totiž přijdou o nárok na ošetřovné, které do té doby pobírali kvůli uzavření škol. Potvrdilo to ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Nárok na ošetřovné budou mít rodiče prvňáků a druháků pouze v případě, že bude jejich dítě nemocné, nebo se škola či třída opět zavře, případně bude jejich dítěti nařízena karanténa.

"Pokud se plošně vrátí prvňáci a druháci do škol, dojde ke ztrátě nároku na ošetřovné na základě plošných opatření. Stále však bude i pro tyto rodiče platit krizové ošetřovné v individuálních případech, tj. pokud bude mít dítě individuální karanténu či bude daná škola nebo třída uzavřena hygienou kvůli výskytu covidu-19. Výjimky jsou tedy individuální karanténa či lokální opatření hygieny," citují Novinky mluvčího MPSV Vladimíra Dostálka.

Standardně lze ošetřovné čerpat až 16 dní. Prodloužená doba, kdy mohou rodiče čerpat ošetřovné, platí podle informací MPSV pouze kvůli covidu a opatřením s ním souvisejících – tedy uzavření škol, nemoci či karantény.

Nárok na ošetřovně mají ti, kterým péče o děti do deseti let, handicapované nebo umístěné do karantény neumožňuje vykonávat zaměstnání. Platí to i pro rodiče samoživitele. Na 400 korun ošetřovného denně mají nově nárok i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Ke změně došlo kvůli ministerskému dotačnímu programu, ze zákona na dávku nemají nárok.

Živnostníci, kteří kvůli uzavření škol museli přerušit podnikání a pečovat o dítě do deseti let, případně o člověka s handicapem, mohou do 9. prosince požádat o 6400 korun. Jedná se o jednorázovou podporu za říjen, ministerstvo průmyslu a obchodu podle vyjádření mluvčí Štěpánky Filipové ale už počítá s obdobnou částkou za listopad.

Rodiče, kteří sami onemocněli, mohou čerpat pouze nemocenskou nebo ošetřovné, ale ne obojí najednou. Od června se výše ošetřovného zvedla ze 60 na 70 % vyměřovacího základu.