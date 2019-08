Sto padesát žihadel! Hoch se strýcem popsali hororový vosí útok

Stačily prý dvě až tři minuty a Radek Černý po brutálním útoku vos omdlel. Prý se úplně podlomil. "Nemám rád ten les, nechci se tam už nikdy vrátit," říká jeho desetiletý synovec Sani Šamonil.

Desetiletý Sani byl u strýce na prázdninách a nevěděl kde je. Byl to ale on, kdo volal pomoc. Omylem šlápli do vosího hnízda. Strýc měl alergii na vosí bodnutí, dostal přitom sto žihadel.

Chlapec dostal padesát žihadel, ale z posledních sil se snažil záchranáře nasměrovat. "Bylo velmi příhodné, že chlapec zůstával relativně klidný," chválí Saniho vedoucí operátor hradeckých záchranářů Vladimír Švába.

Strýc se probudil až v nemocnici. Po 24 hodinách vznikly fotografie, na kterých jsou jasně vidět krvavé šrámy v obličeji, nateklý nos i končetiny.

Je ironií, že lesopark, ve kterém se vše stalo, se jmenuje po hmyzu se žihadlem. Ale ne po vosách, je to Včelný les. Záchranáře ke zraněným nasměroval i běžec, který slyšel volání o pomoc.

Chlapec ze severních Čech je znovu u strýce na prázdninách. Slíbili si, že místo do lesa půjdou raději do města. Sani se stále hmyzu bojí - během rozhovoru se štábem TV Nova ho vyděsila prolétající včela.