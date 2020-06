Foťák za 100 tisíc měl e-shop za dvě stovky! Lidé objednávali jako o závod

Velké nadšení vzbudily u zákazníků e-shopu Megapixel.cz nízké víkendové ceny. O to horší pak bylo, když lidem společnost jejich objednávky stornovala.

Galerii nabízené zlevněné elektroniky včetně cen najdete na konci v článku.



Jednomu z čtenářů TN.cz se podařilo nízké ceny zachytit a snímky zaslal redakci. Například u fotoaparátu Hasselblad X1D-50C se objevila cena 190 korun, normálně přitom stojí asi 100 tisíc. Na dalším snímku je vidět mobilní telefon značky Apple, kde je sleva ještě zvýrazněná. Zlevněný byl i objektiv Tamron, a to z asi 29 tisíc na 3500 korun.



"Podobné situace se stávají, jedna velká síť uvedla omylem cenu v korunách místo v eurech. Pokud je to situace, v níž by mohl spotřebitel situace zneužít a využít ve svůj prospěch a nakoupit za extrémně výhodných cen, kdy muselo být i spotřebiteli jasné, že cena nebyla reálná, tak obchodník má právo omluvit se a stornovat objednávku z důvodu zjevné chyby," řekl mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich.

Anketa Mají mít lidé v podobných případech nárok si zboží koupit? Ano, co je psáno, to je dáno 56 38 hlasů Ne, chyba se stane 44 30 hlasů Hlasovalo 68 lidí.

"Něco jiného by bylo, kdyby u výrobku byla uvedená akční cena, sleva 80 procent z původní ceny a podobně. Pokud by byla objednávka potvrzena ze strany e-shopu, tak by e-shop měl objednávku vyřídit," doplnil Fröhlich.

Velké společnosti podle advokáta Pavla Kolesára v podobných případech radši zákazníky odškodní, než by riskovaly ztrátu pověsti. Souhlasí také s výkladem ČOI, zákazník musí jednat v dobré víře.



U některých položek ale mají podle Kolesára zákazníci šanci, že by jim případný soud dal zapravdu. "Někteří prodejci přistupují k velkým slevám, u výrobků s akční slevou okolo 80 procent by se mohl zákazník zboží za tu cenu domoci. Kde se ale bavíme o slevě 90 a více procent, tam už to asi nebylo v dobré víře, tam za delší konec provazu tahá ten obchodník," zhodnotil Kolesár.



Redakce s žádostí o vyjádření oslovila i e-shop. "Během víkendové aktualizace informačního systému došlo k nekontrolovanému chybnému přecenění většího množství položek na e-shopu Megapixel.cz. Ihned po zjištění omylu jsme kontaktovali všechny zákazníky, kteří u nás chybně naceněné zboží objednali, omluvili se za způsobené potíže a vysvětlili, jak k tomu došlo. Následně jsme všechny takové objednávky vystornovali," uvedl ředitel společnosti Megapixel Tomáš Matějček.

Matějček dále uvedl, že zrušení objednávek kvůli chybě bylo podle zákona v pořádku. "Nastalé situace litujeme. Nejednali jsme s úmyslem kohokoliv poškodit. Byl to omyl," omluvil se.