Stovka lidí chce dokola přecházet přes silnici! Čekají se dlouhé kolony

Stovka lidí se chystá v pátek odpoledne zablokovat silnici v Kardašově Řečici na Jindřichohradecku. Protestem chtějí upozornit na stále chybějící silniční obchvat, který by měl odlehčit přetíženou dopravu ve městě.

Blokáda začne kolem 14. hodiny. Asi stovka lidí chce v desetiminutových intervalech přecházet přes přechody pro chodce na hlavní silnici, která vede Kardašovou Řečicí. Lze tedy očekávat, že se v místě budou tvořit několikakilometrové kolony.

Lidé chtějí blokádou silnice upozornit na to, že v místě chybí obchvat. Městem totiž denně projedou tisíce aut a těžká doprava podle místních lidí ničí domy, způsobuje velký hluk a prach a v neposlední řadě také ohrožuje i bezpečnost chodců.

Obchvat, který by měl Kardašově Řečici ulevit od dopravy, se přitom připravuje už téměř 40 let. Za tu dobu doprava v místě mnohonásobně zhoustla. Podle starosty města navrhovaná trasa obchvatu není sice úplně ideální, ale určitě by zlepšila situaci pro 95 procent obyvatel.

Konečné řešení je na Ředitelství silnic a dálnic. To už sice před časem stanovilo termín dostavby, jenže jej stále posouvá a situaci neprospěla ani loňská petice proti obchvatu, která zpochybnila celou koncepci, takže to vypadá, že je výstavba obchvatu v místě zatím v nedohlednu.