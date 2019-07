Stovkám žen ukradli nahé fotky ze zpráv a nahráli je na pornostránku

Na slovenskou policii se obrátilo mnoho žen se stejným problémem - našly své nahé fotografie spolu s jejich identitou na veřejné pornostránce. Ty jim někdo ukradl z messengeru. Informoval o tom zpravodajský server TVNoviny.sk.

"Na té stránce bylo celé moje jméno, byly tam fotky, kde byla vidět moje tvář, moje tělo," uvedla jedna z poškozených. "Je mi 17 let. Byly tam moje nahé fotky, polonahé fotky, které jsem posílala svému partnerovi," postěžovala si jiná.

Podle odborníků by se nikdo neměl spoléhat na zdánlivou bezpečnost na internetu. To, že někomu posíláme soukromou zprávu, neznamená, že se k ní nikdo nemůže dostat. Existuje řada způsobů, jak to udělat, a to i po vymazání soukromých zpráv. Messenger sice používá šifrování, ale na slabší úrovni. Lidé by proto měli být opatrní a dávat si pozor, co posílají i svým nejbližším.