Stovky let starý most zmizel pod zemí. Nyní se opět ukázal světu

Stavaři používali už před stoletími kvalitnější materiály na stavbu, než máme dnes. Potvrdilo se to při rekonstrukci barokního mostu u Mikulova. Stavba byla pohřbená pod hlínou, ale když ji po sto letech vyhrabali z nánosů, zjistili, že cihly jsou stále pevné a konstrukce je stabilní.

Turisté, kteří procházeli česko-rakouské pohraničí, často ani nepoznali, že cesta vede přes cihlovou konstrukci, vzácný barokní most. Když bagr odebral stoleté nánosy zeminy, ukázalo se, že stavba je pořád stabilní. "Z 90 procent byl zasypaný a zahrabaný pod terénem. Nemyslím si, že by to dnešní cihly vydržely," konstatoval stavbyvedoucí Tomáš Pavlovič.

Od výstavby mostu uplynuly čtyři stovky let. Za dob studené války byl v přísně střeženém pohraničním pásmu. Nikdo se o něj nestaral a přes pilíře prorůstaly kořeny stromů. Cihly za tu dobu nesčetněkrát zamrzly, a přesto jsou dodnes neuvěřitelně pevné. "Bolševik sem nikoho nepustil, tak si to příroda vzala k sobě," podotkl starosta Mikulova Rostislav Koštial (ODS).

Stavaři vyhrabali staré cihly z hlíny a zasadili je zpátky do mostní konstrukce. V 17. století se stavební materiál vyráběl pomaleji. Tehdejší cihláři napěchovali hlínu do forem a před vypálením ji nechali měsíce schnout. Díky tomu měly cihly vysokou pevnost a jsou velmi odolné.

Rekonstrukce trvala pět let. Stavební firmy sháněly na opravy staré cihly a zedníci je podle značení ručně třídili. Most byl původně jedinou přístupovou cestou na ostrov, kde si kardinál Dietrichstein postavil letohrádek. Po odtěžení nánosů pilíře znovu zaplavuje voda. Stavařům zbývá upravit koryto potoka a 30. června bude rekonstrukce dokončena. Most se pak napojí na místní cyklostezky.