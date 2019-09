Stovky pohřešovaných, chybí voda a jídlo! Bahamy hlásí už 43 obětí bouře

Severní a Jižní Karolínu zasáhl vichr o rychlosti až 160 kilometrů v hodině. Na některých místech napršelo během šesti hodin téměř dvacet centimetrů vody. Charleston a další města postihly bleskové povodně. Přes 300 tisíc lidí se ocitlo bez proudu, statisíce obyvatel se musely evakuovat. Několik stovek lidí zůstalo uvězněných na ostrově Ocracoke, který se nachází zhruba 30 kilometrů od pobřeží Spojených států.

Hurikán se už předtím přehnal také přes Bahamy, kde způsobil rozsáhlé škody a vyžádal si nejméně 43 obětí na životech. Počet obětí v ostrovním státě podle úřadů ještě vzroste. Záchranáři totiž nacházejí v troskách domů další těla, stovky lidí se stále pohřešují.

Následky bouře způsobily na Bahamách naprostý chaos a zmatky. Na zničených místech není voda ani jídlo, existují proto obavy z onemocnění. Lidé z oblastí prchají pryč, probíhají také letecké evakuace.

"Bezplatné letecké evakuace z Abaca aerolinkami Bahamasair začaly ve čtvrtek a budou pokračovat do doby, dokud ostrovy Grand Bahama a Abaco neopustí všichni obyvatelé, kteří chtějí," napsal na svém twitteru bahamský premiér Hubert Minnis.

On my way to Abaco to assess damage with @CARICOMorg and @cdemacu officials. Free air evacuations on Bahamasair from Abaco started yesterday and will continue until all Grand Bahama and Abaco residents who want to leave are off the islands. We are also taking more supplies. pic.twitter.com/dNRf8tpQNr