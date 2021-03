Stovky školáků vyzkoušely „cucací“ PCR testy. Výsledek? Všichni zdrávi!

Podobně jako v zahraničí, také ve středních Čechách se ukázalo, že nejmenší děti zdravotníků, záchranářů, hasičů a pracovníků v sociálních službách nebývají nositeli viru SARS-CoV-2.

"Lze u nich předpokládat vyšší míru kolektivní imunity z důvodu větší pravděpodobnosti dříve prodělané infekce, vyšší proočkovanosti než v běžné populaci," uvedli představitelé Středočeského kraje k výsledkům čtvrtečních PCR testů. Testovány byly děti od dvou do jedenácti let věku.

"Potvrzuje se zkušenost, že děti v předškolním věku a děti ve věku prvního stupně základních škol mají velmi nízkou incidenci nákazy," komentoval výsledky Michal Pohludka, jednatel společnosti GeneSpector. Jde o firmu založenou společností CUIP, kterou stoprocentně vlastní Univerzita Karlova.

Záměrem čtvrtečního rozsáhlého testování školáků bylo v praxi vyzkoušet novou metodu, která je na vyšší úrovni spolehlivosti než běžně používané antigenní testy. Navíc je pro děti i příjemnější. Kromě spolehlivosti metody si Středočeši v praxi ověřili také logistiku svozu vzorků a odesílání výsledků, nezbytnou administrativu, a to včetně nutných souhlasů rodičů a také ochranu osobních údajů.

Laboratoř Spadia ve čtvrtek zkoumala stejnou metodou i dalších 201 vzorků. V drtivé většině šlo o preventivní testování v podnicích (188) a o odběry u dětí a dospělých (13), které nařídili lékaři. V těchto "cucacích" testech bylo odhaleno osm nakažených, z toho pět ve firmách.

To, jestli se nové PCR testy budou standardně používat ve školách, zatím nelze říci. Nejprve se musí ke zjištěním vyjádřit odborníci například z 1. lékařské fakulty UK. "Budou vyhodnocena data, na jejichž základě bychom mohli nalézt odpovědi na otázky, jaká je správná cesta k otevření škol a zda, jakou metodou a jak často by se mělo ve školách testovat," uvedla středočeská hejtmanka Petra Pecková (za STAN).

Mezitím se v USA rozvíjí diskuse o tom, že návrat dětí do škol možná bude spojen se zmírněním nutného rozestupu mezi žáky. Odborníci z Centers of Disease Control and Prevention (CDC) posuzují možnost zkrátit současné dvoumetrové rozestupy na pouhý jeden metr. Vycházejí přitom ze studie provedené ve školách v Massachusetts.

Ta ukázala, že není významný rozdíl ve výskytu covidu-19 mezi žáky ve školách, kde dodržovali standardní dvoumetrové rozestupy, a v těch školách, kde nově zkoušeli jen metrový odstup.

Do výzkumu, který trval 16 týdnů (září 2020 až leden 2021), se ve Spojených státech zapojilo více než 537 000 studentů a téměř 100 000 zaměstnanců. Samozřejmostí bylo povinné nošení roušek nebo respirátorů ve všech školách. To má zůstat povinné i po znovuotevření škol v USA.

