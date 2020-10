Boj s Covid-19: Přes den studuje medicínu, v noci slouží v nemocnici

V přeplněných nemocnicích teď zdravotníkům dobrovolně pomáhají stovky studentů medicíny. Pro sestry a lékaře jsou to hrdinové. Jedním z nich je i Jakub Kočí z Liberce. Do boje s koronavirem se zapojil už v první vlně. Při 12hodinových směnách pečuje o pacienty s nejzávažnějším průběhem nemoci Covid-19.

Jakub Kočí je 23letý student medicíny v Praze. Teď svůj čas dělí mezi školu a práci v liberecké nemocnici. V devět hodin ráno vstává a od desíti se přes internet účastní několikahodinových přednášek. Následuje samostudium a večer odchází do nemocnice.

"Noční směna je na 12 hodin. Od sedmi do sedmi,“ uvedl Jakub Kočí.

Jakub může srovnávat, protože v nemocnici pomáhal už v první vlně epidemie. A pro sestry, které kolem pacientů kmitají celý den, je to obrovská pomoc.

"Na jaře tu ležely jednotky pacientů. Teď je to úplně plné. Nesrovnatelný s tím, co bylo na jaře. Je to horší, než jsem předpokládal,“ pokračoval Jakub.

"Dáváme je hlavně na noční služby, kdy toho personálu je tady míň. Jsou nám opravdu oporou a děkujeme za ně,“ uvedla vrchní sestra Hana Šimonová.

"Sestřičky se téměř nezastaví. Běhají neustále kolem pacientů. Já jsem pomáhal i na jaře. Ten impulz byl, že nemocnice sháněly mediky. Oznámili mi, že ARO a infekce mají zájem, přičemž já jsem si zvolil ARO, protože to je z mého pohledu zajímavější. Po té 12hodinové směně je to opravdu na to si jít lehnout. Člověk toho má dost,“ zakončil mladý dobrovolník.

Po 12hodinové směně se Jakub dostává domů a sbírá síly na další náročnou službu. "Ještě před týdnem u nás pacienti leželi na třech odděleních, nyní leží na deseti, a počítáme, že budeme zvyšovat jejich počet,“ informoval ředitel nemocnice v Liberci Václav Říčář.