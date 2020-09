Stovky žáků musí po karanténě na testy. Rodiče jsou proti

Na základní škole Evžena Rošického v Jihlavě je už téměř deset dní celý druhý stupeň v karanténě. Nakažených je sedm učitelů a několik žáků. "Řešit to budeme tak, že čekáme na pokyny z hygieny,“ řekl ředitel školy František Svoboda.

Než se 450 žáků vrátí do školních lavic, musejí všichni podle nařízení ministerstva zdravotnictví, potažmo hygieny, podstoupit testy na koronavirus. Až po jejich negativních výsledcích se mohou opět vrátit do školy. Rodiče školáků jsou naštvaní. “Já to vůbec nechápu, syn je zdravý celou dobu, už je deset dní doma a já nechci, aby podstupoval ty testy, uvedla matka školáka v karanténě. Její syn má jít testy příští úterý. Podle ní by stačilo prodloužit domácí karanténu.

Jen na Vysočině se toto opatření týká asi tisícovky dětí z několik základních škol. I podle samotných hygieniků je opatření dost přísné a sami prý už iniciují jeho změnu. “Byly směrovány k nadřízeným orgánům náměty a připomínky k tomu, jak situaci při testování dětí, která vede k zahlcování odběrových míst řešit,“ řekl Jiří Kos z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Ministerstvo zdravotnictví ale zatím na jejich návrhy nereagovalo.