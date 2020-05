Strach může stát zdraví. Rozhodnutí, co počká, nechte na lékařích

Co počká, a co nikoli, by neměl rozhodovat pacient. I pokud se návštěvy ordinace obáváte, je lepší kontaktovat lékaře telefonicky a o potížích se poradit. Například recept na léky, zejména ty běžně užívané, vám může zaslat formou e-receptu a do ordinace vůbec dojít nemusíte.

Lékaři již bijí na poplach, do ordinace nebo dokonce na pohotovost totiž často pacienti zamíří až s úpornými bolestmi, které má na svědomí akutní infarkt, prasklé slepé střevo nebo tlačící obří nádor. Kdyby pacient neignoroval příznaky a přišel včas, mohla by být léčba snazší a následky mírnější, takhle se pacienti často vystavují dokonce ohrožení na životě.

"Nebojte se svého lékaře. Nechte na něm rozhodnutí, co počká a co ne," doporučuje proto Rada Sdružení ambulantních specialistů ČR (SAS), která v posledních týdnech registruje pokles návštěvnosti ve všech typech ambulancí, což je v současné době nejčastěji dáno právě strachem pacientů z onemocnění Covid-19.

"Těmto obavám rozumíme, ale s ohledem na to, že současný stav trvá již dlouho, obáváme se, že jen tento strach by se mohl stát jednou z příčin nárůstu četnosti jiných nemocí nebo jejich komplikací. Těm je možné včasnou návštěvou u lékaře předejít," vysvětluje SAS.

Pokud máte nějaké potíže, nebojte se kontaktovat lékaře příslušné odbornosti a po dohodě s ním či jeho spolupracovníky domluvit návštěvu v ambulanci.

Jste-li pravidelně sledováni pro nějaké onemocnění, neodkládejte nepřiměřeně dlouho další kontrolu u lékaře, který o vás dosud pečoval. Přijďte včas a vyhněte se tím možným zbytečným komplikací.

V případě náhle vzniklých stavů vyžadujících neodkladnou péči, neváhejte volat linku 155. "Jsme si vědomi, že stále probíhající epidemie vyžaduje opatrnost včetně protiepidemických opatření v našich čekárnách a ordinacích, kterými musíme chránit vás i nás. Dodržujeme všechna opatření, která jsou třeba," vzkazují ambulantní specialisté.

Zvýšená hygiena pomůže, počítat s ní musejí jak lékaři, tak sami pacienti. Připomeňte si, jak si správně mýt nejen v době epidemie ruce: