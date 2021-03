Strach o vévodkyni Kate! Meghan ji prý může dostat do problémů

Vévodkyně Kate by se podle zdrojů z královské rodiny mohla kvůli Meghan Markelové dostat do potíží. Obvinění služebnictva, že je manželka prince Harryho měla šikanovat, totiž prý nezůstanou jen tak. Kate byla často svědkem jejího nepřístojného chování, takže ji nejspíš předvolají kvůli výpovědi.

Meghan měla svým nesnesitelným chováním vyštvat dvě služebné, šikaně z její strany prý čelili i další členové královského personálu. Palác údajně rozjíždí vyšetřování, kvůli kterému by se na pranýři mohla ocitnout i vévodkyně Kate.

Jak upozornil portál The Sun, manželka prince Williama často přihlížela, jak se Meghan k podřízeným chová. Nejspíš ji tak předvolají jako svědkyni. Zatažení do této kauzy by trojnásobné matce nemuselo vůbec prospět. Do karet jí ale hraje, že se služebnictva zastávala, když mu Meghan házela klacky pod nohy.

Meghan s Harrym totiž dlouho žili s Kate a Williamem pod jednou střechou. Ještě předtím, než Kenstingtonský palác opustili a přestěhovali se na venkov, si ale Markleová poručila vlastní personál. V paláci tak začaly pracovat dva týmy a Kate už nic nezmohla.

Znalci dění v královské rodině i její příznivci s obavami vyhlížejí rozhovor, který Meghan a Harry poskytli slavné moderátorce Oprah Winfreyové. Mají v něm zaznít skandální odhalení o fungování rodiny. Řeč podle zvěstí přišla i na vztahy s Kate a Williamem. Americká televize ho odvysílá v pondělí v pět ráno našeho času.

Podívejte se na upoutávku netrpělivě očekávaného rozhovoru: