Strach o život: Surfař spadl přímo na žraloka! "Byl jak nákladní vlak," tvrdí

Čtyřicetiletý Američan Don Walsh bojoval blízko pláže New Smyrna na Floridě o život. Ze svého prkna totiž spadl místo do moře přímo na žraloka. Ten se muži okamžitě zakousl do nohy. Poté, co žraloka přemohl, se rychle vydal na svém prkně pryč. Lékaři mu v nemocnici nohu ošetřili a pustili domů. Po zotavení se prý k surfování opět vrátí.

Don Walsh si užíval jízdu po vlnách u své oblíbené pláže New Smyrna v americké Floridě. V úterý kolem poledne však zažil obrovský strach. Jedna vlna ho strhla do vody a pod sebou ucítil něco jiného než moře. Spadl totiž na žraloka,.

Podle Walshe měřil skoro dva metry. Zvíře se muži zakouslo do levé nohy a nechtělo ho pustit. "Připadalo mi to, jak když mě zasáhl nákladní vlak. A první věc, co mě napadla, bylo, že ho od sebe musím odstrčit. Když se to podařilo, vzal jsem prkno a začal jsem, co nejrychleji od něho plavat pryč," popsal Walsh hrůzostrašný zážitek portálu clickorlando.com.

Jakmile se dostal na pobřeží, zavolal si pomoc. Lékaři ho ošetřili a rány mu zašili. Žralok surfaře však od jeho koníčka neodradil. "Vrátím se hned, jak mi vyndají stehy a rány se mi zahojí. Vrátím se zpět do vody," dodal surfař odhodlaně.

Na žraloka v tomto týdnu narazili také dánští dělníci pracující na ropné plošině. Při stavbě lešení se kolem nich pohyboval osmimetrový žralok veliký. V dánských vodách nikdy nic podobného muži ještě nezažili. Na setkání s ním rozhodně nezapomenou.