Strach z kolapsu: Budeme vybírat, kdo nedostane ventilátor, říká lékař

S obrovským náporem koronavirových pacientů se už potýkají v Jihlavě nebo Uherském Hradišti. Další zhoršování situace očekávají také ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Na infekčním oddělení tam mají 42 nakažených, půlka je ve vážném stavu a pět jich leží na jednotce intenzivní péče (JIP). "Stav na klinice je docela složitý. Valí se na nás pozitivní pacienti z jiných oddělení, ať už kardiovaskulárního, kardiochirurgického nebo neurochirurgického," řekl televizi Nova šéf doktor Jiří Sagan, který šéfuje JIP.

Nemocnice se už připravuje na aktivování záložního plánu. Podle Sagana ho bude potřeba řešit denně a hlavní slovo bude mít nemocniční krizový štáb, ve kterém je kromě nejužšího vedení také přednosta infekční kliniky.

Pacientů prý může být tolik, že se lékaři budou muset rozhodovat, koho zachrání a koho ne. "Bude asi potřeba vytvořit nějaké algoritmy, kteří pacienti na ventilátor půjdou nebo nepůjdou. Tohle nás zřejmě čeká a nemine. Pokud je takový trend v jiných nemocnicích v Česku, tak ho můžeme očekávat i tady. Náš spád je totiž velmi veliký, co se týče Moravskoslezského kraje nebo okrsku Poruba," prohlásil Sagan.

Doktor, který každodenně stojí v první linii boje s epidemií, vyzval, aby všichni dodržovali vládní opatření. "To jsou totiž opatření chránící ty, kteří se chránit nemohou, tedy ty rizikové pacienty. Může se to navíc dotknout i těch daných lidí, může se jim to vrátit jako bumerang," uzavřel.