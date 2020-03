Strach z viru rozdělil rodiny. Takhle to vypadá u slaměného vdovce

"K jídlu jsou jenom suché rohlíky. Naprosto záhadně se sama nevyklízí myčka," popsal na videu muž, který pracuje na místě s velkým pohybem lidí a raději poslal celou rodinu ke tchyni. Absence ženské ruky je po dvou týdnech už dost vidět. "Jediné, co se vaří na sporáku, jsou roušky," vtipkuje.

K osamoceným mužům, bloumajícím prázdnými domy, teď patří i pražský záchranář Tomáš Koch. Přítelkyni preventivně odvezl k rodičům na Šumavu. "Vzhledem k tomu, že je těhotná, tak bych chtěl taky vidět, jak roste bříško, tak přes Skype nebo fotky mi posílá," přiblížil.

Porodní asistentka Martina Zvolánková zase "prchla" před manželem, který musel do karantény po návratu ze zahraničí. Sama bydlí střídavě u dcery a v práci. "Zůstávám v nemocnici, kde mi děvčata vyčlenila jeden pokojíček, kde můžu být," přiznala.

Když je volná místnost s vlastním vchodem a toaletou, dá se být i pod jednou střechou. Jak neohrozit své blízké, řeší teď i řidiči kamionů. Někteří ve svých vozech přespávají nejen na cestách, ale i po návratu domů.

"Já mám těhotnou přítelkyni a raději spím v kamionu, než abych ji nakazil. Žijeme na malé vesnici, kde je spousta starých lidí," uvedl jeden z nich na sociální síti. "Jo, taky spím v autě, než abych to případně zatáhl domů," přidal se další kamioňák.

Jak dlouho odloučení potrvá, neumí nikdo odhadnout. Zdravým vztahům by ale nemělo uškodit. "Bude se jim stýskat, ale nemělo by to pro ně mít nějaký fatální dopad," zhodnotil psycholog Tomáš Morávek.

Druhá věc je, jak samotu po návratu z práce zvládnout. Slamění vdovci si ale umí poradit. "Všude jsem doma uklidil, srovnal knížky podle abecedy a teď jsem začal péct, no," pochlubil se záchranář Koch.

"Videohry, to je důležité," tvrdí zase muž z úvodního videa a hledá lahev piva, která by nebyla prázdná. Hlavní je vydržet a neklesat na mysli.