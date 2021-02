Strach ze smrti. Putin se údajně bojí, aby ho nezlynčovali jako Kaddáfího

Zatýkání demonstrantů, kteří nesouhlasí s uvězněním opozičního lídra Alexeje Navalného, by se mohlo obrátit proti Kremlu. Myslí si to historik ruského původu Jurij Felštinskij.

Ruský prezident Vladimir Putin tomu podle něj ale bude chtít zabránit za každou cenu. Řekl to britskému portálu The Sun. Moskva prý při potlačování demonstrantů ještě přitvrdí. Putin čelí největší vlně protestů za dlouhých 20 let, co je v čele největší země světa.

"Moc dobře si uvědomuje, že Rusko nemůže fungovat za normálních pravidel běžných na Západě. Chápe, že pokud nebude pokračovat v potírání svých oponentů, tak nepřežije," prohlásil Felštinskij.

Ten je zároveň přesvědčen, že se Putin obává stejného osudu, který v říjnu 2011 potkal libyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Po svržení se několik dnů skrýval, nakonec ho ale v ulicích města Syrta zlynčoval rozzuřený dav. Libyjci se potom fotili s jeho mrtvolou.

Tehdy se dokonce spekulovalo, že do davu pronikl agent francouzské tajné služby, kterého měl zabitím Kaddáfího pověřit tehdejší prezident Nicholas Sarkozy. Údajně chtěl mít jistotu, že Kaddáfí nepromluví o financování jeho volební kampaně. Sarkozy tyto spekulace popřel.

"Putin události posledních dnů v Rusku vyhodnotil tak, že jedinou cestou k setrvání v Kremlu jsou čím dál totalitnější postupy. Přesně toho teď budeme svědky," uzavřel Felštinskij.

Tisíce Rusů už několik dní protestují kvůli zadržení a úternímu odsouzení Alexeje Navalného. Policie demonstranty mlátí a zatýká. Navalnyj se do Ruska vrátil v lednu po půlročním pobytu v Berlíně, kde se zotavoval z otravy novičokem. Jed mu měli podat ruští agenti, Moskva to ale opakovaně odmítla.

Podívejte se na záběry z demonstrací v Rusku: