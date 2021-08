Ideová nebo tradiční? Před volbami zuří zmrzlinová válka. ANKETA

V Česku se před volbami rozhořela zmrzlinová válka. Jedna strana nabízí voličům ideově vhodný nanuk bez uhlíkové stopy a druhá konkuruje tradiční smetanovou zmrzlinou. A je to souboj titánů, dvou stran usilujících o vítězství.

Premiér na svých sociálních sítích varuje, tradiční zmrzlina z kravského mléka je prý v ohrožení. "Už jste četli, jak Piráti vymýšleli ideologicky správnou zmrzlinu? Něco tak šíleného si snad nikdo z nás neumí představit. Řešili uhlíkovou stopu, kterou mají naše krávy, stejně jako všechny krávy světa, a za žádnou cenu nechtěli zmrzlinu z jejich mléka," trefoval se do svých protivníků Andrej Babiš (ANO).

Piráti a Starostové totiž vybírali zmrzlinu, kterou chtějí oslnit voliče. Debata nad tím byla ale asi bouřlivější, než by se dalo čekat. Ač byl horkým favoritem tvarohový nanuk, neprošel, protože se neshodoval s ekologickým smýšlením koalice. Variantou byl také čistě bezalergenní nanuk z rakytníku, ani on ale nebude předvolebním tahounem, nadměrná konzumace prý vyvolává projímavé účinky.

A vítězem tedy je? "Jahodový sorbet, myslím, že všem bude chutnat," sdělil pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík (PIRSTAN).

A na to konto zve premiér zase na zmrzlinu ryze smetanovou. "My chceme tu naši tradiční klasickou smetanovou, vanilkovou a čokoládovou. Ne, že budeme řešit, jestli to je ekologické nebo neekologické," prohlásil Babiš.

A odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. "Z jedné strany jsme rádi, že pan Babiš kopíruje naše nápady. Škoda, že nekopíroval naše nápady, jak řešit lépe pandemii," reagoval Ferjenčík.

Celá akce dostala pracovní název Nanuk tour, Piráti a STAN za ni zaplatí 830 tisíc korun. Nanuky chce koalice rozvážet po obcích a koupalištích auty s pirátskou znělkou. A zatímco jedni svádí zmrzlinový souboj, druzí se smějí. Koalice SPOLU sází na jistotu – kávu.

"Tahle země má mnohem větší problémy, než že se politické strany budou hádat o zmrzlinu. Naší největší konkurenční výhodou je program, proto my naše voliče pozveme do kavárničky," sdělil Jan Skopeček (SPOLU), poslanec ODS.

"Ten problém, který mám s celou kampaní všech, je, že jsou málo vtipní. Málo humoru a sebeironie. Překvapivě od Andreje Babiše je to vtipný," zhodnotil PR poradce Karel Křivan.

Jestli je u lidí oblíbenější smetanová nebo jahodová, ukáží říjnové volby.