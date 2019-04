Strany si vylosovaly čísla do eurovoleb! KOMPLETNÍ PŘEHLED

Strany od pondělního rána už znají svá čísla, pod kterými je budou moci lidé volit v nacházejících volbách do Evropského parlamentu.

Politické strany už znají svá čísla pro evropské volby. ANO bude v evropských volbách kandidovat s číslem 30, ČSSD má 7, ODS dostala pětku, Piráti číslo 27. KSČM má devítku. SPD bude kandidovat pod číslem 28, KDU-ČSL s 39. TOP 09 společně se STAN bude mít 26.

Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskuteční v pátek 24. a v sobotu 25. května. Napříč Evropskou unií budou moc lidé volit od 23. do 26. května. Volby určí, jakým směrem se bude v následujících pěti letech Unie ubírat. Na to, o jak významné volby se jedná, byla před pěti lety účast v Česku přímo tragická – volit nepřišla ani pětina oprávněných voličů. Strany doufají, že letos bude volební účast výrazně vyšší.

Kompletní přehled stran a jejich čísel:



1. Klub angažovaných nestraníků



2. Strana nezávislosti České republiky



3. CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI



4. Národní socialisté



5. Občanská demokratická strana



6. ANO, vytrollíme europarlament



7. Česká strana sociálně demokratická



8. Romská demokratická strana



9. Komunistická strana Čech a Moravy



10. Dělnická strana sociální spravedlnosti – Za národní suverenitu!



11. Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka



12. ROZUMNÍ a Národní demokracie - STOP MIGRACI - NECHCEME EURO



13. Volte Pravý Blok



14. NE-VOLIM.CZ



15. Pro Česko



16. Vědci pro Českou republiku



17. PATRIOTI PRO NEUTRALITU



18. JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost



19. PRO Zdraví a Sport



20. Moravská a Slezská pirátská strana



21. Moravské zemské hnutí



22. Česká Suverenita



23. TVŮJ KANDIDÁT



24. HLAS



25. Svobodní, Liberland a Radostné Česko - ODEJDEME BEZ PLACENÍ



26. STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09



27. Česká pirátská strana



28. Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)



29. ALIANCE NÁRODNÍCH SIL



30. ANO 2011



31. Agrární demokratická strana



32. Moravané



33. PRVNÍ REPUBLIKA



34. Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT



35. BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA



36. Strana soukromníků České republiky a NEZÁVISLÍ



37. Evropa společně



38. KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA



39. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová



40. Alternativa pro Českou republiku 2017



Video: Státní volební komise vylosovala čísla pro všechny politické strany, hnutí a koalice pro volby do Evropského parlamentu