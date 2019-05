Strašák léta: Zánět očí není banalita, může vám zničit zrak!

Letní měsíce bývají pro oči nejnáročnějším obdobím. Na vině je intenzivnější sluneční záření, častěji zapnutá klimatizace, či nadměrně chlorovaná nebo naopak znečištěná voda. Veškeré tyto faktory jsou pro oči velmi zatěžující a často jsou příčinou zánětlivého onemocnění očí.

"Záněty očí jsou nejčastěji připisovány bakteriální nebo virové infekci. Mezi nejznámější patří záněty spojivek, rohovek, víček nebo nitrooční záněty. Hlavními projevy zánětů jsou zarudnutí oční spojivky, pocit cizího tělíska v oku, svědění, pálení. Může se však objevit i bolest oka, zamlžené vidění, citlivost na světlo nebo otoky očních víček," popsal Pavel Stodůlka, přednosta známé sítě očních klinik.



S návštěvou lékaře by člověk neměl otálet, velká část Čechů se však bojí nebo záněty očí podceňuje. "Už při lehkém projevu zánětu je na místě navštívit očního lékaře. Mohlo by se jednat jak o banální záležitost, tak i o zánět většího rozsahu. Při lehčích formách stačí aplikace očních kapek. Těžší formy mohou vyžadovat aplikaci nitrooční injekce nebo operativní řešení. Lékařské ošetření by měl člověk vyhledat při každém, byť i menším projevu očního zánětu, neboť neléčený zánět může vést i k trvalému poškození zraku," upozornil Stodůlka.