Strašidelné zvuky, vibrující potrubí! Strážníci vyjeli k tajemným zvukům ze školky

Strážnici přijali o půlnoci ze soboty na neděli hlášení od muže, který uvedl, že hlavní plynový uzávěr na budově mateřské školy vydává strašidelné zvuky. Kvůli pozdní hodině si strážnici nejprve mysleli, že se jedná o opilecký fór.

Po příjezdu zjistili, že se opravdu z budovy mateřské školky ozývá syčivý zvuk a dvířka od potrubí jakoby chtěla vyletět z pantů, kromě potrubí vibrovala také celá budova mateřské školky.

V průběhu večera dorazila na místo také pověřená osoba, která vpustili strážníci do objektu škK údivu všech ale nikde žádný plyn neutíkal. Strážníci totiž ve sklepení budovy objevili zkušebnu, ve které kapela nejspíše zapomněla akorát vypnout zesilovač zvuku.

"Ve sklepních prostorách se nakonec podařilo zjistit co vytvářelo tlak vzduchu, dunění a chvění budovy. Byl to basový suwoofer v hudební zkušebně, který zůstal zapnutý a nastavený naplno. Z něj se přenášely vibrace do potrubí a rozechvívaly budovu," okomentoval událost mluvčí strážníků Miroslav Komínek.

Muž se po Jihlavě procházel nahý, musela zasáhnout policie. Podívejte se na reportáž televize Nova: