Strašlivá srážka na přejezdu. Řidiče museli hasiči vystříhat

Oproti loňsku narostl až dvojnásobně počet nehod na přejezdech. K dalšímu střetu vlaku s autem vyráželi ve čtvrtek večer hasiči do Bítovan na Chrudimsku. 44letý řidič se podle zveřejněných snímků znovu narodil.

Muž vyjížděl z obce a přejel koleje ve chvíli, kdy měla svítit na přejezdu červená světla. Strojvedoucí nedokázal srážce zabránit. Náraz přišel na pravou stranu auta a kdyby tam seděl spolujezdec, patrně by nepřežil.

GALERIE: Nehoda v Bítovanech 1 / 4 Zdroj: Policie ČR Nehoda v Bítovanech - 1 4 fotografie Zobrazit celou galerii

Řidič zůstal ve vozidle zaklíněný, ale naštěstí při vědomí. Ze zdemolovaného vraku mu ven pomáhali hasiči. "Pacient utrpěl středně vážná zranění horní poloviny těla a sanitka ho přepravila do Fakultní nemocnice v Hradci Králové," okomentoval případ mluvčí pardubických záchranářů Aleš Malý.

Ve vlaku kromě strojvedoucího jel také průvodčí a dva cestující. Ti se rozhodli okamžitě vystoupit z vlaku a dojít domů po svých. "Dechová zkouška jak u řidiče osobního auta, tak i strojvedoucího byla negativní," doplnila tisková mluvčí policie v Pardubicích Eva Maturová. Škoda na autě je osmdesát tisíc korun, na vlaku téměř čtvrt milionu.



"Letos se na přejezdech stalo od začátku roku už třicet nehod, zranilo se deset lidí a čtyři lidé zemřeli," nahlíží do statistik mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Je to oproti loňsku za stejné období dvojnásobný nárůst. Loni se do 18. února stalo 15 kolizí, zranilo se šest lidí a dva zahynuli.