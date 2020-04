Strategie zemí se liší: USA nebude testovat, ve Španělsku nařídili roušky

Nejvíc nakažených, nejvíc mrtvých, nejvíc obětí za jeden den. Spojené státy sbírají všechna smutná nej v souvislosti s nemocí Covid-19. Jde o první zemi na světě, kde v souvislosti s nákazou zemřelo za jediný den přes dva tisíce lidí. Prezident Trump navzdory zhoršujícímu se vývoji pandemie odmítá otestovat všechny obyvatele země.

"Není potřeba otestovat všechny. Musíme se soustředit na krizové oblasti, jako je Luisiana, Detroit a New York," zdůvodnil americký prezident. Právě New York hlásí stále nejvíc nakažených i obětí v zemi. Newyorčané ale můžou opatrně doufat v lepší zítřky. Ubylo hospitalizovaných i pacientů na jednotkách intenzivní péče.

"Zdá se, že počet hospitalizací dosáhl vrcholu a neporoste. Stále víc lidí se koronavirem nakazí, ale méně z nich kvůli němu musí do nemocnice, a to je důležité," zdůvodnil guvernér státu New York Andrew Cuomo.

Virus stále silněji zamořuje i další státy USA. Nákaza proniká především do velký měst na středozápadě. Například v metropoli státu Illinois, Chicagu, zřizují novou márnici, kam budou moci uložit až dva tisíce těl.

Kvůli zhoršené situaci hledají lékaři pomoc, kde se dá. Spolupracují proto i s čínskými kolegy. Informace o tom, jak zamezit rostoucímu počtu nakažených, si vyměňují přes videokonference.

Nejvíc zasaženou zemí v Evropě zůstává Španělsko se 166 000 případy nákazy. V zemi v souvislosti s koronavirem zemřelo téměř 17 000 lidí. Přes 2800 obětí hlásí Německo, kde podle kancléřky Merklové už nebude potřeba zpřísňovat opatření. Británie registruje přes 84 tisíc případů nákazy a přes 10 000 lidí zemřelo. Dobrá zpráva přišla z kanceláře premiéra Borise Johnsona, který je už v domácím léčení.

Podívejte se na reportáž:



Britský premiér Boris Johnson je z nejhoršího venku. Hned po návratu z nemocnice, kde strávil víc než týden, se posadil před kameru, aby všem poděkoval. „Lékaři mi zachránili život - o tom není pochyb. Velmi jim za to děkuji. Zároveň děkuji i vám všem, za úsilí a oběti, které teď přinášíte,“ sdělil prostřednictvím kamer britský premiér. Johnsona čeká domácí léčení. K řízení vlády se tak prozatím nevrací. Právě na britskou vládu se mezitím snáší kritika ze všech stran, že pandemii podcenila.

Po Spojených státech druhá koronavirem nejvíce postižená země na světě, Španělsko, podle tamní vlády začíná postupně dostávat epidemii pod kontrolu. Za posledních 24 hodin tam však v souvislosti s nemocí zemřelo 619 lidí, o stovku více než v předchozí den, kdy byl údaj o počtech mrtvých ovšem nejnižší za poslední tři týdny. Počet nakažených ani obětí však výrazně neklesá - Španělsko zůstává v přísné karanténě.



Po původních pochybách nyní i Španělsko zavádí povinné nošení roušek. Zatím bude platit pro všechny cestující v hromadné dopravě. Vláda chce počínaje zítřkem rozdat 10 milionů roušek.

Po Španělsku je v Evropě, co do počtu nakažených, nejhorší situace v Itálii. Následují Francie a Německo.