Stravenky netáhnou. Češi místo nich chtějí peníze, ukázal průzkum

Stravenky nebo jiný podobný bonus dostává řada pracujících Čechů. Jak ovšem ukazuje rozsáhlý průzkum ministerstva financí, většina lidí, kteří aktuálně dostávají stravenky, by místo nich raději brala přímo peníze.

"Až tři čtvrtiny zaměstnanců, kteří dnes dostávají stravenky, by raději přešly na peněžní stravenkový paušál. Drtivá většina z nich by přitom své stravovací návyky nezměnila. Čtyři pětiny restaurací by zase přivítaly, kdyby u nich méně lidí platilo stravenkami," uvedlo v sobotu na webu ministerstvo financí, které si průzkum u agentury Median objednalo.

Průzkumu se přitom účastnilo 1212 respondentů jak z řad zaměstnanců a zaměstnavatelů, tak i majitelů restaurací.

"Dnešní režim zachováváme a nijak jej neomezujeme. Pouze ke stravenkám a firemním jídelnám přidáme třetí možnost, díky které mohou zaměstnanci dostat nezdaněný příspěvek na stravování rovnou v penězích. Kdo chce, pojede stále ve stejném režimu a nic se pro něho nezmění. Ale výsledky průzkumu mluví jasně – stravenky to u zaměstnanců prohrávají na celé čáře,“ komentuje zjištění ministryně financí Alena Schillerová.

74 procent oslovených zaměstnanců, kteří už stravenky dostávají, by je raději vyměnilo za hotovost. Jen šest lidí ze sta je se stravenkami spokojeno natolik, že by je za peníze neměnili. Nejčastěji Čechům vadí, že se stravenkami se nedá platit všude.

Průzkum přitom ukázal, že tři čtvrtiny lidí za stravenky nakupují jídlo v obchodech, dvě třetiny je využívají v restauracích. A pětina je dává k využití svým nejbližším.

Peníze místo stravenek by přivítali i hospodští a restauratéři. Až čtyři pětiny z nich by byly dokonce radši, kdyby u nich méně lidí platilo za jídlo stravenkami.

"Jedním z hlavních cílů zavedení stravenkového paušálu je umožnit čerpání příspěvku na stravování i dalším zaměstnancům, kteří v současnosti na tento benefit nedosáhnou. A i pro tyto lidi přitom je peněžní příspěvek osvobozený od daní zdaleka nejpřitažlivější formu podpory stravování, preferuje jej 47 procent z nich. Klasické papírové stravenky upřednostnilo jen 17 procent dotázaných a stravenkové karty 18 procent respondentů," píše ministerstvo.

