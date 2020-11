Strážnice prověřovala roušky, sama ji měla pod nosem. Policie vše vysvětlila

"Včera jsem byl kontrolován hlídkou Městské policie Most a upozornil jsem strážníka, ať si řádně nasadí roušku, přičemž mi bylo odseknuto že on to tak mít nasazený nemusí. Podotýkam, že měl roušku nasazenou jen přes ústa," obrátil se na redakci TN.cz Pavel z Mostu a přiložil i fotografii strážnice se staženou rouškou.

"Je to nerespektování vládního nařízení o zakrytí úst a nosu," uvedl. Redakce TN.cz se proto obrátila na mosteckou městskou policii a požádala ji o vyjádření.

"Informace, že byla strážnice požádána, zda by si mohla nasadit roušku přes nos, a odpověděla, že nemusí, že ji má správně a že údajně uvedla, že ji mít jako strážník nemusí, není pravdivá," prohlásila mluvčí strážníků Veronika Loucká.

Událost se podle ní odehrála trochu jinak. Důvodem, proč strážnice měla roušku pod nosem, bylo zamlžování brýlí, které by jí znemožnilo výkon práce, tj. kontrolu totožnosti a zápis. O této skutečnosti měla všechny přítomné strážnice informovat opakovaně a udržovat si z toho důvodu po celou dobu dvoumetrový odstup.

"Doklady předkládali přestupci položením na kapotu vozidla, k žádnému bližšímu kontaktu nedošlo," vysvětluje Loucká. Trojice podle ní postávala u čerpací stanice v těsné blízkosti a bez roušek. Jeden z nich přitom strážníkům nebyl neznámý.

V minulosti musela hlídka řešit, že uvnitř obchodu na sobě neměl roušku a odmítl si ji nasadit i po upozornění ostrahy. Obsluha proto musela na pomoc zavolat hlídku. "Přestupce je známý tím, že, mimo celé řady jiných přestupků, nedodržuje nařízení vlády opakovaně," uvedla Loucká.

Při kontrole trojice tvrdila, že spolu žije v jedné domácnosti, při ověření totožnosti ale strážnici zjistili, že každý z nich měl jiné trvalé bydliště.

"Strážnice se přes způsob jednání rozhodla přestupek řešit domluvou a přítomné poučila o nařízení vlády. Ti tvrdili, že to tak není, a že je strážníci "buzerují", přestože nebyla přestupcům uložena žádná pokuta. Poté místo opustili," dodala Loucká.