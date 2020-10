Strážníci hlídají noční ulice. První den jen v Praze řešili stovky porušení

V Česku platí noční zákaz vycházení, a štáb TV Nova proto v první den platnosti vyrazil do terénu se strážníky v Praze a Ostravě. Jen v Praze řešila městská policie 350 porušení mimořádných opatření a uložila 17 pokut.

Na ulici se mohou pohybovat pouze lidé, kteří jdou vyvenčit psa nebo cestují do práce. Těm může pomoci potvrzení od zaměstnavatele. "Jdu do práce, protože se musí chystat autovraky a železo na další den," svěřil se jeden z těch, kteří se museli vypravit ven do noci.

Krátce po deváté hodině strážníci už řešili první přestupky. "Měli jsme možnost řešit přestupek občana, který chtěl vybrat z bankomatu. Bohužel si neuvědomil, že je po 21. hodině. Byl ukázněný, omluvil se. V takovém případě jsme to řešili domluvou," řekl velitel ostravské městské policie Jiří Hueber.

Za nedodržení pravidel hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Policie kontroluje i obchody a večerky. Výdejní okénka restaurací musí být už v osm večer zavřená. Otevřeny mohou být pouze čerpací stanice nebo lékárny.

"V tuhle dobu nám narůstá počet přestupků rušení nočního klidu, protože lidé, kteří v běžnou dobu chtějí navštěvovat restaurační zařízení tohle nemohou. Proto více konzumují alkohol doma," vysvětluje strážník Tomáš Zábel.

Pejskaři mohou venčit psa maximálně půl kilometru od domova. "Vyloženě se jedná o psy, nemůžeme brát v potaz jiné zvíře," upozorňuje Hueber. Kočka na vodítku tak neprojde.

V Praze měli problém hlavně cizinci. Co všechna města trápí stejně, jsou bezdomovci. Zákaz vycházení je pro ně těžké dodržovat. "Strážníci těmto lidem nabízejí možnost bezpečně strávit noc v různých sociálních zařízeních," uvedl mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů.

V útulcích pro lidi bez domova je ale zákaz konzumace alkoholu, a tak nejsou moc oblíbené. S příchodem chladnějšího počasí ale provozovatelé očekávají, že se zájem výrazně zvýší.

Strážníci uložili 17 pokut za porušení nočního zákazu vycházení. Podívejte se na reportáž Televizních novin: