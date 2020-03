Strážníci mají mít nárok na odchodné! Zákon nyní míří do Senátu

Strážníci jsou blíž nároku na odchodné. Poslanci ve středu podpořili pozměňovací návrh v rámci novely zákona o obecní policii. Dostat by mohli až šestinásobek svého platu. Zastánci návrhu si myslí, že to do řad městské policie přiláká nové lidi, naopak podle kritiků to může způsobit úbytek starších a zkušených strážníků.