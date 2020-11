Strážníci sčítají bezdomovce. Před zimou jim shání ubytování

Ranní mráz a teploty blížících se k nule. S blížící se zimou lidem bez domova nabízejí strážníci možnosti ubytování v sociálních a azylových zařízeních. "Jsem lesní muž, už jsem 18 roků ve stanu," řekl bezdomovec.

"Díky těmto kontrolám a osobní a místní znalosti strážníků se podařilo předejít řadě situacím, kdy tyto osoby kvůli klimatickým podmínkám byli v přímém ohrožení života," sdělil mluvčí městské policie Ostrava Jindřich Machů. "Minule jsem potkal i jednoho bezdomovce, který přestal pít alkohol a už čtyři měsíce je na charitě čistý," pověděl strážník Lukáš Kostolný





Podle strážníků je lehčí domluvit se s člověkem, který je na ulici kratší čas než dlouhé roky. Strážníci však mají tu zkušenost, že většina lidí, kteří přespávají venku, o nabízenou pomoc příliš nestojí. V místech určených pro přenocování jsou totiž přesně stanovená pravidla.

"Někdy to bývá alkohol, někdy to bývají domácí mazlíčci, protože k nim mají velký vztah," sdělil nejčastější důvody proč nechtějí jít bezdomovci na ubytovnu Kostolný. Dodržovat pravidla v ubytovnách - to je pro bezdomovce problém.