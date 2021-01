Strážníci se bouří! Nejsou zahrnutí v první fázi očkování proti covidu-19

Strážnice Michaela Vojtová se každý den dostane k lidem, kteří nemají roušku, nebo vládní nařízení nerespektují. Očkovat se proti koronaviru chce nechat stejně jako řada kolegů. "Každý den přicházím do styku s velkou spoustou lidí, takže z tohoto důvodu se nechám očkovat," řekla Vojtová.



"Městští policisté řeší shlukování, střetávání lidí, takže i tam hrozí riziko přenosu nákazy,“ popsala mluvčí ostravské městské policie Vladimíra Zapletalová.



Jenže v první fázi se mají očkovat jen státní policisté a další členové integrovaného záchranného systému. Se strážníky se nepočítá. "Dále navyšovat tuto skupinu by nebylo ani smysluplné, protože tolik dávek v průběhu dvou měsíců ani nebude v Česku," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



Jenže s tím se příslušníci městské policie smířit nechtějí. "Od počátku krize jsou strážníci poněkud opomíjeni. Přitom jsme to my, kdo je u odběrových míst, jezdíme na záchytky, jezdíme k agresivním pacientům. Kontrolujeme vládní opatření a přesto nejsme v první vlně očkování a měli bychom tam zcela jistě z těchto důvodů býti,“ postěžoval si ředitel karvinských strážníků Petr Bičej.



Někteří ředitelé městských policií prý zvažují i to, že strážníky nebudou posílat do terénu. "Hovoří se o tom, že bychom ty v první linii přestali nasazovat, ale lidsky nám to nedovolí,“ doplnil Bičej. Masivní očkování by mělo ve druhé fázi nastat v březnu, a právě tam by měli spadat i strážníci.