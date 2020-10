Strážníci vyhnali stánkaře, prodávat věnce na Dušičky nesmí. Lidé zuří

Opatření přijatá vládou v boji proti epidemii koronaviru se tak často mění, že mnoho lidí nemá přehled o tom, co se smí a co ne. Pardubičtí strážníci tak ve středu museli poslat domů tři prodejce, kteří u hřbitova nabízeli věnce - nově je tento typ prodeje totiž zakázán. Na sociálních sítích se lidé bouří a poukazují na to, že květinářství mohou být i nadále otevřená.