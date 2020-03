Strážníci zasahovali u lidí v karanténě. Sami musí zůstat doma

Desetina ústeckých strážníků skončila během krátké chvíle v karanténě. Řešili totiž přestupky těch, kteří se například vrátili z Itálie a měli hygieniky nařízenou izolaci. Někteří to dopředu vůbec neoznámili a strážníky tím poslali do karantény.

Devět strážníků ústecké městské policie skončilo v karanténě. Zasahovali totiž u případů, které se týkaly lidí s hygieniky nařízenou, povinnou karanténou. Pro městskou policii to znamená velký problém, protože jde o desetinu z celkového počtu strážníků. Pokud by do karantény museli další, mohlo by to provoz městské policie ohrozit.

"Setkali jsme se při své činnosti s člověkem, který měl být v karanténě a nebyl. Při tom počtu devíti lidí se dá říct, že jsme vlastně neobsadili jednu směnu. Pokud lidi nebudou dodržovat vládní nařízení, tak k těmto případům bude docházet častěji," říká zástupce ředitele Městské policie Ústí nad Labem Jan Novotný.

Městská policie přitom v Ústí zajišťuje například ostrahu Masarykovy nemocnice, která je kvůli epidemii pro veřejnost uzavřena. Vytvořené tam je jedno z mobilních odběrových míst, dlouhodobě se ale přitom řeší nedostatek strážníků. Podobné problémy má také Praha, kde se jeden ze strážníků koronavirem nakazil, v karanténě jich během opatření skončilo 54. V Brně pak poslal strážníky do karantény opilec, který se válel na ulici a měl přitom nařízenou izolaci.