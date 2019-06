Strážníci zastavili mladíka (17) v autě, rychle se prohodil s otcem

Mladík ještě nemá řidičák a už se o jeho jízdu zajímá policie. Všemu navíc přihlížel jeho otec. Mladík odbočil tam, kam nesměl. Hlídka městské policie přestupek viděla a za drahým vozem se rovnou otočila. Před kontrolou dokladů se dvojice rychle vyměnila.

"Netušili, že je ovšem snímá kamera ve vozidle za předním i za zadním oknem vozidla," sdělil mluvčí police Jiří Sejkora.

Mladíkovi je sedmnáct let, přesto se rozhodl řídit. Uvedl, že svému otci potřeboval dojet do lékárny pro léky. Že by měl ale otec akutní problémy, to se říct nedá. Naopak hbitě sedl za volant a elegantně přeparkoval. Případ už vyšetřuje státní policie a zdá se, že získání mladíkova řidičáku se nečekaně oddálí.

"V případě prokázání viny hrozí ztráta činnosti až na jeden rok," uvedla mluvčí police Dita Holečková. Správní orgán bude ovšem vyšetřovat i jeho otce. Za to, že mu svěřil auto, mu hrozí pokuta dva a půl tisíce korun.

Přestupek, který mladík udělal, tedy že odbočil, kam neměl, je k vidění na této křižovatce běžně. Za hodinu a půl to podobně zvládli další tři řidiči. Většina z nich si takto krátí cestu k nákupnímu centru.