Strážník se bál blesku řidiče, všechno zavinil dodatek pod značkou

Dodatek, na který narazil nejspíše každý řidič. Pod značkou zákazu vjezdu je na menší ceduli napsaná magická formule – Mimo dopravní obsluhu. Automaticky se v ten moment otáčíte a hledáte jinou cestu, nebo víte, že do takové ulice můžete v určitých případech zamířit? Problémem je samotný výklad toho předpisu, jenž může být pro řidiče často matoucí. A jak můžete vidět v přiloženém videu, jistí si někdy nejsou ani samotní strážnici…

"Jakmile použijete blesk fotoaparátu, bude to bráno jako použití zbraně proti mé osobě," bizarně vyhrožuje strážník na začátku videa pořízeném zastaveným řidičem v Praze minulý týden. Tomu podle jeho tvrzení městští policisté autem zablokovali vjezd do ulice Ve Smečkách, následně po něm navíc chtěli, aby vycouval zpět na čtyřproudou silnici. O den dříve mu však vjezd do známé pražské ulice prý umožnili, když uvedl, že má v ulici nemovitost v nájmu.

Aniž bychom obě strany sporu soudili, pojďme se podívat, jak to obecně s dodatkem o vjezdu dopravní obsluhy ve skutečnosti je.

Jádrem problému je to, kdo je a není dopravní obsluha. Vyhláška č. 294/2015 Sb. říká, že dopravní obsluhou se rozumí „vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, taxi a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště ubytování, sídlo nebo nemovitost.

Zdá se vyhláška jasná? A co kdybyste jeli za ceduli k nemovitosti svých příbuzných nebo známých? V tomto případě tvrďte, že jste u nich ubytování, jinak budete muset jinudy. Hotel? Přespání ano, večeře - s autem pryč. A co firma sídlící za značkou? Majitel může směle jet dál, jeho zaměstnanci ale musejí hledat parkování na jiném místě.

Konkrétní posouzení situace závisí samozřejmě na zhodnocení strážníka, motorista ale může dostat blokovou pokutu až dva tisíce. A to je kvůli jedné nejasné tabulce poměrně dost.

A konec příběhu z videa? Řidič podal na chování strážníků stížnost, Městská policie se ji v současnosti zaobírá a případ odmítá komentovat. A snad se časem nesmyslné vyhlášce začnou věnovat i zákonodárci. Ubylo by nebezpečných útoků bleskem fotoaparátu…