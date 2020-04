Strážník selhal, zhodnotila městská policie. Kvůli facce u rybníka byl propuštěn

V neděli šokovala veřejnost informace o tom, že strážních v pražských Řepích udeřil do tváře devatenáctiletou dívku, která byla i přes vládní nařízení s přáteli u rybníka. Co přesně se událo, musí nejprve vyšetřit policisté, pro strážníka má ale incident okamžité následky.

Městská policie se ihned omluvila a začala událost okamžitě prověřovat. "Dnes bylo rozhodnuto o ukončení pracovního poměru s dotyčným strážníkem. Současně bude celá věc postoupena orgánům činným v trestním řízení. Další čtyři strážníci, kteří byli incidentu přítomni, budou převedeni na jinou pracovní pozici mimo dané obvodní ředitelství, aby nebyli v přímém kontaktu s veřejností do doby, než bude celá věc řádně došetřena a než bude zjištěna míra jejich případné spoluzodpovědnosti," informovala Městská policie hlavního města Prahy.

Podle vyjádření ženy, kterou strážník udeřil, seděla se svými kamarády v místech, kde nikdo nebyl, všichni na sobě měli roušky. O tom, že porušili nařízení vlády, se nepře. Vzniklou situaci přijelo řešit pět strážníků.

Všechno podle ní probíhalo v klidu, dokud strážníky jeden z mladíků neosočil, že také porušují nařízení a nedodržují bezpečnou vzdálenost. Podle slov dívky pak dostal zmíněný od strážníka pěstí. Když se ho pak zastala, měla dostat facku, kterou zachycuje video.

"I když zatím není zcela zřejmé, co incidentu předcházelo a co po něm následovalo, je zcela evidentní, že strážník selhal, vyhrocenou konfliktní situaci profesně nezvládl a navíc jednal v rozporu se zákonem. Jeho jednání je pro nás naprosto neakceptovatelné a veřejnosti se za něj ještě jednou omlouváme," doplnila městská policie.

K incidentu se vyjádřil i pražský primátor Zdeněk Hřib: "Právě teď je ta doba, kdy bychom měli držet všichni při sobě a být k sobě ohleduplní. Strážník na videu se tak nezachoval, překročil své pravomoci, neudržel nervy na uzdě, fyzicky bezdůvodně zaútočil, a tím selhal. Bude proto přísně potrestán. Mrzí mě to o to víc, že jeho kolegyně a kolegové teď odvádějí skvělou práci, a podobný exces jednotlivce na ně vrhá špatné světlo." Zároveň ale upozornil na to, že nechce ospravedlňovat porušování pravidel a vyzval k jejich dodržování.