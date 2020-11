Střední Evropu zasype sníh. V Alpách mohou napadnout až dva metry

Pořádné sněhové nadílky by se tento týden mohla dočkat střední část Evropy. Podle meteorologů by počasí také na našem území mohla ovlivnit přicházející tlaková níže, takzvané Jadranky. V kombinaci studeného vzduchu a vydatných srážek by tak krajinu mohla přikrýt sněhová peřina.