ŘSD před rokem slibovalo obchvat Olbramovic. Zase nekopli do země

O obchvatu Olbramovic na Benešovsku se hovoří už od 80. let. První "vlaštovkou" bylo stavební povolení, které roku 2017 vydal krajský úřad, realizaci ale zastavilo obrovské množství námitek. Proti obchvatu se postavila i společnost Imoba, která je majitelem Čapího hnízda.

Nové stavební povolení by mělo být vydáno údajně "už" v lednu 2020 a budování stavby za téměř půl miliardy by mělo začít. Podle informací Radka Mátla, generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic, se se stavbou nově počítá v druhé polovině roku 2020. Do 22. prosince 2019 byla ale ještě možnost se k tématu vyjádřit a pokud se opět strhne smršť stížností, stavba se pravděpodobně znovu posune. Termín je totiž pouze orientační.

Námitky vůči stavbě obchvatu měla od začátku například společnost Davo Corporation, která v Olbramovicích provozuje autocentrum, ta vznesla dokonce 24 námitek. Přes třicet stížností na stavbu vzešlo od samotných obyvatel Olbramovic, tři podalo město a jednu Imoba, vlastník Čapího hnízda. Celkem se ministerstvu dopravy se na stole sešlo na 60 námitek, první stavební povolení tak muselo zrušit.

Majitelé Čapího hnízda si stěžovali zejména na to, že se nikdo neobtěžoval s důkladnějším posouzením hluku. Jelikož by obchvat vedl prakticky vedle Čapího hnízda, hluk projíždějících aut by mohl rušit hotelové hosty.

Samo ministerstvo dopravy vytklo krajskému úřadu nepřesnost a liknavost při zakládání spisu k olbramovickému obchvatu.

Úřad prý nedoručoval účastníkům řízení všechny potřebné písemnosti, namísto do vlastních rukou zasílal dokumenty dodejkou, takže byly doručeny jiné osobě, nedoložil splnění zákonných lhůt a první oznámení o zahájení stavebního řízení bylo jiné než žádost samotného stavebníka.

Úřad měl také vydat oznámení o zahájení dalšího stavebního řízení, aniž by tento krok jakkoli objasnil a z nekompletního spisu prý ani nešlo určit, jak a jestli se úřad vypořádal s námitkami ke stavbě. Pochybnost údajně budila i projektová dokumentace stavby. To vše vedlo k dlouhému odkladu.

Aktuální situace je taková, že se čeká na nové povolení ke stavbě. To by mělo být vydáno nejpozději v lednu 2020 a stavba by dle předpokladů měla začít na podzim příštího roku. Lidé z Olbramovic se tak snad konečně zbaví desetitisíců aut, která obcí denně projíždí. Olbramovicemi totiž vede hlavní tah z Prahy do jižních Čech a Rakouska.

"Ohledně plánovaného obchvatu silnice I/3 Olbramovice jsem 10. prosince měl schůzku se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a sdělili mi, že v současné době se čeká na vydání stavebního povolení. Po vydání stavebního povolení bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládaná realizace akce je podzim 2020," řekl TN.cz starosta Olbramovic Ivan Novák.

S realizací se naplno počítá i dle mluvčích středočeského kraje Heleny Frintové a Jana Nováčka. Dle jejich slov se zahájení stavebních prací předpokládá na začátku stavební sezóny roku 2020 a realizace je plánována na dobu 2 let.

"K přesunu termínu došlo vlivem odvolání účastníku stavebního řízení DAVO Corporation a.s. a pana Houdka. Na základě toho bylo nutno doplnit podání žádosti o stavební povolení a to k 15. října, což bylo splněno. Při druhém projednání stavebního povolení byly podány námitky výše uvedených účastníků znovu. K 22. prosinci je předpoklad ukončení lhůty pro podávání námitek a bude následovat seznámení úřadu se stavem stavebního řízení. Dá se přepokládat vydání stavebního povolení v lednu 2020, ale účastníci mají stále právo se dále odvolávat ve standartním správním řízením," vysvětluje zdržení Iva Chalupová z Ředitelství silnic a dálnic.