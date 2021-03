Středočeský kraj má málo vakcín! Očkovací centrum muselo zavřít

Premiér Andrej Babiš (ANO) i další členové vlády tvrdí, že očkování se v Česku konečně rozjíždí. Podle Babiše by Česká republika měla po Velikonocích očkovat dokonce až 100 tisíc lidí denně. Slibně rozjetý vlak ale tento týden narazil na potíže.



Zatímco ještě minulý týden se očkování výrazně zrychlovalo a za jediný den bylo naočkováno i přes 50 tisíc lidí, tak tento týden nastalo zpomalení. Ve čtvrtek 18. března dostalo vakcínu necelých 43 tisíc lidí, což je o téměř devět tisíc méně než ve čtvrtek 11. března.

Očkování v posledních dnech



Očkování navíc nyní dostalo další ránu. Koordinátor očkování ve Středočeském kraji Martin Polák uvedl, že kraj nemůže očkovat první dávky vakcíny, přestože by chtěl a očkovací centra mají dostatek kapacit. "To, co máme na skladě již musí být dáno jako 2.dávka. Tedy nejde o problém kapacit center, ale o počet vakcín. V zásobě máme pouhých 54 dávek Comirnaty," uvedl Polák pro TN.cz.



Kvůli nedostatku vakcín tak dočasně uzavřelo například očkovací centrum v Říčanech. "Důvodem dočasného uzavření očkovacího centra je, že nebyly dodány vakcíny z kraje," uvedla Radka Milešovská, mluvčí nemocnice Agel, která očkovací centrum provozuje.



Říčanské centrum bude zavřené v pátek, pondělí a v úterý. Očkovací centrum ve sportovní hale se přitom v posledních dnech rychle rozjíždělo a za jediný den naočkovalo až 400 lidí. Zavření centra na tři dny tak znamená zhruba 1 200 nenaočkovaných osob.

Podobně jako Středočeský kraj je na tom i kraj Jihomoravský, kterému také chybí vakcíny pro první dávky. "Je to však potřeba vnímat jako přirozený cyklus. Po třech týdnech očkování musí vždy následovat tři týdny přeočkování. První tři týdny je volných termínů hodně, ale další tři týdny relativně málo. Přitom se však očkuje úplně stejný počet osob. Podobná situace už tu byla v zimě a bude se opakovat v pravidelných cyklech i nadále," popisuje jihomoravský krajský koordinátor Lukáš Homola.



Podle dat ministerstva zdravotnictví bylo k pátku v České republice nevyužito 228 tisíc vakcín. Dodáno jich totiž celkem bylo 1 491 454 a využito jen 1 263 379 z nich.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale tvrdí, že na skladech nejsou. "Nikde neleží žádné vakcíny," řekl Blatný. "V rychlosti očkování si vůbec nevedeme špatně. Naopak. V České republice je vyočkováno vždy více než 80 % dodaných dávek," dodal ministr. Co se děje se zbylými 20 % ale neřekl.

