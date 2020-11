Středula o návrhu pracovního volna: Hledal jsem cestu, jak pomoci

Navrhovatel Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), v úterní Snídani s Novou vysvětloval, proč s tímto návrhem přišel. "Hledal jsem cestu, jak pomoci. To pondělí si lidé berou volno, tak mi to přišlo přirozené,“ vysvětlil Středula.

Podle ekonomů přijde zaměstnavatele jeden den volna navíc na šest až dvanáct miliard korun. "České firmy nejsou v dobrém stavu, potýkáme se s hlubokou krizí,“ popsal situaci ekonom Štěpán Křeček.

Vláda návrh zamítla i kvůli nejasné právní stránce. "Z epidemiologického hlediska by mohlo být pozitivní, kdybychom měli několik dní v kuse volno. Neexistuje žádná legální forma, jak by to stát mohl nařídit," vyjádřil se ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).